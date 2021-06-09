Бурый медведь сбежал от хозяина в подмосковных Мытищах

Его видели в ночь на вторник на улицах города. Откуда он сбежал и где находится сейчас, пока не известно. Сообщалось, что медведь принадлежит местному гольф-клубу, но затем эту информацию опровергли. Жителей просят в случае обнаружения зверя немедленно сообщать властям и ни в коем случае не пытаться выйти с ним на контакт самостоятельно.