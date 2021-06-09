Французские следователи обвинили автоконцерн Renault в махинациях с данными о вредных выхлопах в машинах

Это передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление концерна. Тот утверждает, что никогда не был причастен ни к чему подобному.

Тем не менее, теперь компании придется внести залог 24 млн евро для покрытия возможных убытков.

Так называемый «дизельный скандал» разгорелся в Европе в 2015-м, тогда в его центре была Volkswagen — выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.