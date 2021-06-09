Сразу 48 российских вузов вошли в топ лучших мировых по версии британской компании Quacquarelli Symonds

Об этом говорится в опубликованном во вторник исследовании QS World University Rankings 2022. На первом месте среди российских учебных заведений традиционно – МГУ (и он же единственный от России в мировом топ-100, с 78-й строчкой).

Также в рейтинг попали такие российские вузы, как СПбГУ (242-е место), Новосибирский государственный университет (246-е место), МГТУ имени Н.Э.Баумана (281-е место), НИУ ВШЭ (305-е место), РУДН (317-е место).