Минздрав выдал разрешение на проведение пострегистрационных испытаний третьей российской вакцины от коронавируса

Это «КовиВак» центра имени Чумакова. Вакцина «КовиВак» будет проверяться на иммуногенность и безопасность на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Исследования пройдут в 16 медцентрах Москвы, Санкт-Петербурга и ряда областей Центральной России. Вакцина «КовиВак» была зарегистрирована 20 февраля. До нее зарегистрировали «Спутник» Центра имени Гамалеи и ЭпиВакКорону Центра «Вектор».