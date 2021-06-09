В центре Женевы активно готовят к саммиту президентов Байдена и Путина парк Ла Гранж

По данным местной прессы, в итоге встречу двух лидеров решено организовать именно там, а не в отеле Intercontinental или на одной из вилл вокруг города, как сообщалось ранее. Проводится генеральная уборка, моются стены, окружающие парк, военный автотранспорт свозит туда технику и заграждения. На сайте парка указано, что он закрыт с 8 по 18 июня включительно (встреча президентов намечена на 16-е). Газета Tribune de Geneve отмечает, что, по ее оценке, никогда еще в городе не предпринималось столь масштабных подготовительных мер перед каким-либо мероприятием.