В центре Женевы активно готовят к саммиту президентов Байдена и Путина парк Ла Гранж

По данным местной прессы, в итоге встречу двух лидеров решено организовать именно там, а не в отеле Intercontinental или на одной из вилл вокруг города, как сообщалось ранее. Проводится генеральная уборка, моются стены, окружающие парк, военный автотранспорт свозит туда технику и заграждения. На сайте парка указано, что он закрыт с 8 по 18 июня включительно (встреча президентов намечена на 16-е). Газета Tribune de Geneve отмечает, что, по ее оценке, никогда еще в городе не предпринималось столь масштабных подготовительных мер перед каким-либо мероприятием.
2021-06-09T02:06:25+03:00
2021-06-09T02:06:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 09 июня 2021
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