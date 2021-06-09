Минувшая весна стала самой холодной в Европе с 2013-го года

Это подсчитали во Всемирной метеорологической организации. По ее данным, полученным с европейской системы спутникового мониторинга «Коперник», с марта по май средняя температура на континенте была на 0,49 градуса Цельсия ниже средних показателей за 1991-2020 годы. Вместе с тем глобальная температура в мае была на 0,26 градуса выше средних значений. Нюллис констатировала, что теплее обычного было в Африке, на Ближнем Востоке, на севере и западе России.