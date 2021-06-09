Еврокомиссия выделит дополнительно 143 млрд евро на преодоление последствий пандемии в следующем году

Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан на брифинге в Брюсселе. По его словам, такой уровень господдерджки беспрецедентен – ведь он сопоставим с бюджетом Евросоюза на 2022-й – без малого 168 млрд евро. Также сегодня стало известно, что крупнейшая экономика ЕС – Германия согласилась продлить до конца сентября программу финансовой поддержки компаний и частных предпринимателей, наиболее пострадавших из-за кризиса, вызванного пандемией
2021-06-09T01:03:36+03:00
2021-06-09T01:03:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2851642-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:03, 09 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пытки в прямом эфире — культурные практики времен заката Пока Лукашенко у власти, Протасевича не отпустят. Как и Навального – пока у власти Путин. Но и убивать его Лукашенко невыгодно. А если не убьют, он выйдет – он моложе бывшего президента Беларуси. Главное, чего стоит ему желать – это не сойти с ума…
Популярное за неделю
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…