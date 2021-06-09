Еврокомиссия выделит дополнительно 143 млрд евро на преодоление последствий пандемии в следующем году

Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан на брифинге в Брюсселе. По его словам, такой уровень господдерджки беспрецедентен – ведь он сопоставим с бюджетом Евросоюза на 2022-й – без малого 168 млрд евро. Также сегодня стало известно, что крупнейшая экономика ЕС – Германия согласилась продлить до конца сентября программу финансовой поддержки компаний и частных предпринимателей, наиболее пострадавших из-за кризиса, вызванного пандемией