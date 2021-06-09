Роскомнадзор проверит премию Муз-ТВ на пропаганду нетрадиционных отношений

В случае выявления нарушений к организаторам грозятся принять меры. Такая информация, напоминает Роскомнадзор, может идти в эфир только с пометкой 18+ и только в ночное время, в противном случае законодательством предусмотрены штрафы.

Вручение премии состоялось 4 июня в Москве. Блогер Даня Милохин прибыл на церемонию в костюме, состоявшем наполовину из черного фрака, а вторая половина представляла собой коктейльное платье цвета фуксии. Певец Филипп Киркоров с блогером Давой также прибыли на церемонию в открытом лимузине и позировали для фотографов в окружении нескольких полуобнаженных мужчин.