Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на форму украинской сборной на чемпионате Европы

В своем письме РФС указывает, что нанесенные на футболки лозунги «Слава Украине – героям слава» и контуры страны с неподконтрольным Киеву Крымом – это политические лозунги, а это противоречит регламенту УЕФА, который гласит, что спорт вне политики. И создает опасный прецедент. В понедельник в пресс-службе УЕФА ТАСС объявили, что организация одобрила форму сборной Украины.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, в том числе четвертьфинал 2 июля.