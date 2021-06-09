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00:04, 09 июня 2021

Несколько улиц в Саратове затопило после сильного дождя с градом

Как передает местное агентство «Взгляд-инфо», вечером загруженность дорог в городе оценивалась в 9 баллов из 10. На одном из проспектов люди вручную толкали маршрутки и такси. На другой улице заглохли несколько автомобилей, которые оказались в воде. Между тем, некоторые районы Саратова ливень обошел стороной.


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