Результаты голосования по т.н. коронавирусным паспортам должен огласит сегодня Европарламент

В Брюсселе считают, что введение таких документов поможет восстановить передвижение граждан внутри ЕС. Сообщество договорилось об обоюдном признании сертификатов с Украиной, ведутся переговоры с США и Великобританией.

Однако в самой Европе немало скептических настроений в отношении таких «зеленых паспортов», сказала ранее «Эху» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Российским туристам Майя Ломидзе посоветовала набраться терпения и ждать, когда наконец вся эта история закончится, и все смогут вернуться к свободному перемещению по миру. Как пишет газета «Коммерсантъ», в случае с Россией речь скорее всего может идти о признании сертификатов на двусторонней основе с отдельными странами ЕС.