Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня апелляционную жалобу на приговор Азату Мифтахову

В начале года Головинский суд Москвы приговорил аспиранта мехмата МГУ к 6 годам лишения свободы по обвинению в нападении на офис партии «Единой России». Сам Мифтахов вины не признает.

Адвокат математика Светлана Сидоркина надеется на то, что суд смягчит наказание ее подзащитному.

Тем временем Американское математическое общество призывает Белый дом включить дело Мифтахова в программу встречи президентов России и США. По словам авторов обращения, им известно, что Джо Байден намерен говорить с Владимиром Путиным о ситуации с правами человека в России.