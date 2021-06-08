Forbes: Российские власти обсуждают возможность обложить иностранные компании новым налогом

Полученные деньги могут отдать их отечественным конкурентам.

Правительство намерено обязать иностранные цифровые корпорации выплачивать по три процента от дохода, который они получают с россиян. Об этом журнал Forbes написал со ссылкой на источник в Министерстве цифрового развития. Таким образом, например, американская компания Facebook должна будет платить и с платежей граждан, и с тех денег, которые она получает при монетизации их обезличенных данных.

Собеседник издания добавил, что полученные такие образом средства направят на льготы для отечественных цифровых компаний. По его словам, на такие меры могут решиться, так как «их больше невозможно финансировать из государственного бюджета». Источник отметил, что практика введения такого налога уже есть – с первого апреля такие американские корпорации, как Google или Amazon обязаны выплачивать по два процента от прибыли в Великобритании.

В свою очередь заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в интервью журналу подтвердил, что такая инициатива готовится. Он назвал её одним из вариантов, который прорабатывают в этой сфере.

Минувшей весной власти обсуждали и другие меры по поддержке отечественного it-бизнеса. Одна из них, как писала газета «Коммерсант», заключалась в том, чтобы заставить все крупные иностранные цифровые компании зарегистрировать юридические лица в России.