Художница Катрин Ненашева утверждает, что ее заставили уволиться из Политехнического музея из-за активизма

В интервью интернет-изданию «Такие дела» она рассказала, что еще несколько месяцев назад работники отдела кадров сказали ей, что ее взгляды не совпадают с позицией нового руководства учреждения.

В пресс-службе музея говорят, что Ненашева уволилась по соглашению сторон. При этом она не высказывала каких-либо претензий в адрес руководства.

Катрин Ненашева отвечала в Политехническом музее за так называемую инклюзивную программу. Ранее ее неоднократно задерживали во время художественных акций, в том числе, на Красной площади в Москве. Она, в частности, занималась проектами о проблемах женщин в российских тюрьмах.

