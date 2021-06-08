В интервью интернет-изданию «Такие дела» она рассказала, что еще несколько месяцев назад работники отдела кадров сказали ей, что ее взгляды не совпадают с позицией нового руководства учреждения.
В пресс-службе музея говорят, что Ненашева уволилась по соглашению сторон. При этом она не высказывала каких-либо претензий в адрес руководства.
Катрин Ненашева отвечала в Политехническом музее за так называемую инклюзивную программу. Ранее ее неоднократно задерживали во время художественных акций, в том числе, на Красной площади в Москве. Она, в частности, занималась проектами о проблемах женщин в российских тюрьмах.
Художница Катрин Ненашева утверждает, что ее заставили уволиться из Политехнического музея из-за активизма
В интервью интернет-изданию «Такие дела» она рассказала, что еще несколько месяцев назад работники отдела кадров сказали ей, что ее взгляды не совпадают с позицией нового руководства учреждения.