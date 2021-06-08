Компания Роснефть подала в суд на журнал Форбс и сотрудника издания Дмитрия Яковенко

Как пишет газета РБК, иск уже зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы, однако его детали не указаны. В руководстве журнала пока не комментируют эту ситуацию.

Последний материал Яковенко, связанный с Роснефтью, рассказывал о сотрудничестве владельца инвестиционной группы Регион Сергея Сударикова с негосударственным пенсионным фондом Нефтегарант, который имеет отношение к компании.

Как подсчитала газета, Роснефть с марта подала семь исков к различным СМИ.