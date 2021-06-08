«Медиазона»: Шесть силовиков, в нарушение закона, участвовали в предварительном голосовании «Единой России»

В списках партии были обнаружены пятеро сотрудников МВД и один – из ФСИН. В Чечне участвовавших в выборах силовиков было двое, по одному человеку в Астраханской области, Дагестане и Санкт-Петербурге. Причем в северной столице, как говорится в расследовании, на т.н. праймериз зарегистрировался майор полиции Роман Гладышев.

В марте он стал подозреваемым по уголовному делу о превышении полномочий. Следствие считает, что Гладышев узнавал данные пассажиров рейса, с которого госпитализировали Алексея Навального. Как напоминает издание, сотрудникам правоохранительных органов запрещается состоять в политических партиях и принимать участие в их деятельности. Предварительное голосование «Единой России» проходило в конце мая. В прессе появлялись сообщение о том, что к ним активно привлекают бюджетников.