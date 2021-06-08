Британская актриса Кейт Уинслет утверждает, что в Голливуде стали лучше относиться к женщинам. Гонорары актрис сравнялись с зарплатами актеров, стало много ролей для женщин среднего возраста, — отметила Уинслет в интервью радио ВВС.

Несколько лет назад Голливуд оказался в центре скандала с продюсером Харви Вайнштейном, которого многие актрисы обвинили в домогательствах. В итоге в прошлом году суд штата Нью-Йорк приговорил его к 23 годам тюремного заключения по обвинению не только в домогательствах, но и в изнасиловании.