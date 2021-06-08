Женщина впервые возглавит Футбольную ассоциацию Англии

57-летняя Дебби Хьюитт приступит к исполнению обязанностей в следующем году. Ранее она занимала кресло исполнительного директора Королевского автоклуба Великобритании. Предыдущий председатель Футбольной Ассоциации Грег Кларк ушел в отставку минувшей осенью из-за скандала вокруг расистских высказываний в отношении некоторых игроков. Футбольная ассоциация Англии существует уже полтора столетия. Она оказала значительное влияние на формирования современных правил футбола и развитие этого вида спорта.