В Хабаровске задержали владельца пункта проката электромопедов

Это случилось после аварии, в которой пострадала 12-летняя девочка, — рассказали в краевом управлении Следственного комитета. Инцидент произошел неделю назад. По данным следствия, ребенок находился на электромопеде, когда тот столкнулся с велосипедисткой. Следствие считает, что владелец проката виноват в том, что не провел инструктаж, не выдал средства защиты, а также не принял мер, которые помогли бы избежать наезд электромопеда на других людей.

