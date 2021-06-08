Суд Петербурга вернул в прокуратуру без рассмотрения иск о запрете двух рекламных роликов дома моды Dolce & Gabbana. В одном из них целуются девушки, в другом – мужчины. Авторы обращения требовали запретить оба видео из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В прокуратуру иски вернули из-за найденных нарушений, передает агентство ТАСС. Кроме того, сообщается, что петербургский депутат от «Единой России» Михаил Романов отозвал обращение о запрете видео с целующимися девушками в инстаграме итальянской компании.