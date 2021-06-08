Суд Петербурга вернул в прокуратуру без рассмотрения иск о запрете двух рекламных роликов дома моды Dolce & Gabbana. В одном из них целуются девушки, в другом – мужчины. Авторы обращения требовали запретить оба видео из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В прокуратуру иски вернули из-за найденных нарушений, передает агентство ТАСС. Кроме того, сообщается, что петербургский депутат от «Единой России» Михаил Романов отозвал обращение о запрете видео с целующимися девушками в инстаграме итальянской компании.
2021-06-08T22:30:43+03:00
2021-06-08T22:30:43+03:00
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22:30, 08 июня 2021
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