СК возбудил уголовное дело после сообщения об издевательствах в детском лагере под Петербургом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщения об издевательствах в детском лагере под Петербургом. Речь идёт даже о сексуальном насилии.

Уголовное дело возбудили по статье «оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности» речь идёт о детском лагере «Мечта» в посёлке Мичуринское. Следователи провели обыски в лагере и поговорили с матерями пострадавших детей. О «Мечте» подробно написала «Фонтанка.ру». По информации издания, в лагере не было вожатых, дети были предоставлены сами себе. Из некоторых рассказов следует, что в лагере ребята из старших отрядов организовали хулиганскую группировку, они якобы применяли насилие, в том числе сексуальное к младшим. Истории о том, что детей заставляли бегать голыми и трогать друг друга за половые органы, сейчас также проверяют следователи. Путевки для многодетных семей в лагерь организовывал отдел образования Московского района, там информацию о проблемах в лагере комментировать отказались.

СК также проводит обыски в коммерческих фирмах, которые организовали отдых детей в этом лагере