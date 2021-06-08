Французский президент считает единичным случаем инцидент с пощечиной от неизвестного. Эммануэль Макрон призвал не преувеличивать его значение и отметил, что продолжит встречи с французами.
В результате инцидента на юго-востоке Франции задержаны два человека.
Французский президент считает единичным случаем инцидент с пощечиной от неизвестного
Французский президент считает единичным случаем инцидент с пощечиной от неизвестного. Эммануэль Макрон призвал не преувеличивать его значение и отметил, что продолжит встречи с французами.