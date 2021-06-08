Показания свидетелей оглашали сегодня в нидерландском суде по делу о сбитом «Боинге». Следствие смогло найти восемь человек, которые говорят, что слышали или видели запуск ракеты в день трагедии. Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс также огласил данные экспертов, которые устанавливали тип ракеты.

Слушания по существу начались накануне. Как ожидается суд обсудит общие вопросы, связанные с расследованием, и материалы дела, в том числе данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов. В причастности к гибели малайзийского лайнера обвиняются трое россиян (бывшие сотрудники российских спецслужб и министерства обороны) и один гражданин Украины.