Семья арестованной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги утверждает, что дипломаты не посещают её в СИЗО

Связаться с ней не могут уже несколько дней.

За всё время консул посетил Софию Сапегу только один раз. Это произошло 25-ого мая, то есть через два дня после задержания. Об этом интернет-изданию «МБХ медиа» рассказала мать россиянки Анна Дудич. Она добавила, что не знает, почему так получилось и предположила, что дипломата могут не пускать в СИЗО.

Именно это на постоянной основе происходит с адвокатом Софии Сапеги. Ему разрешили увидеться с подзащитной только через пять дней после задержания. До этого юристу говорили, что в минском изоляторе КГБ не хватает комнат для встреч. Также Дудич отметила, что она не получает писем от своей дочери, хотя та, как она говорила адвокату, их посылала.

Интернет-издание отмечает, что российский МИД, который, как правило, выступает с резкими заявлениями после арестов россиян в западных странах, в нынешнем случае ведёт себя необычно сдержанно. Последнее заявление о россиянке представитель ведомства Мария Захарова сделала в минувшую пятницу. Она говорила, что посольство в Минске получило от местных властей многократное разрешение на посещение Софии Сапеги.

Россиянку задержали 23-го мая. За все это время представители белорусских следственных органов так и не объяснили, в чём её обвиняют.