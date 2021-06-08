Массовая гибель пчел произошла на юге Башкирии. Местные специалисты считают, что причиной стала химическая обработка лесов от шелкопряда, передает агентство «Интерфакс». При этом не соблюдаются технические регламенты, утверждают сами пчеловоды. В Минсельхозе Башкирии говорят, что выясняют обстоятельства случившегося. В ведомстве при этом утверждают, что с самолетов инсектицидами обрабатывают только леса.