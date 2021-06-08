В России за два года в авариях с участием электросамокатов погибли 10 человек. Четверо в позапрошлом году, шестеро в прошлом, — говорят в МВД. В то же время там отметили, что не все электросамокаты могут разгоняться до высоких скоростей. При столкновении пешехода с таким средством передвижения оба пострадают как минимум одинаково, — считают эксперты.

Между тем сегодня в Министерстве транспорта предложили запретить езду на тяжелых самокатах по тротуарам. Это касается средств передвижения весом более 35 килограммов.