«Важные истории»: Российские власти с 2007 года не допустили до выборов разного уровня 120 тысяч кандидатов

Российские власти с 2007 года не допустили до выборов разного уровня 120 тысяч кандидатов, подсчитало интернет-издание «Важные истории». Лишь 20 тысяч из них были представители парламентских партий, «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Остальные 100 тысяч — кандидаты от независимых партий или самовыдвиженцы. При этом вырос процент допущенных на выборы «единороссов».