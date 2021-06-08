Президент Украины Владимир Зеленский назвал «особенной» форму национальной сборной по футболу. На ней, по словам главы государства, есть несколько важных символов, которые объединяют Украину. Она в то же время может шокировать, написал Зеленский в своем инстаграме. Тем временем в РФС сказали, что обратились в УЕФА из-за экипировки, в которой украинские футболисты будут выступать на чемпионате Европы. Там считают, что среди прочего на форме присутствуют политические лозунги. Накануне в КЕФА одобрили форму сборной Украины. На футболках игроков контур страны с полуостровом Крым и лозунгами «Слава Украины» и «Героям слава».