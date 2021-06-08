Европарламент завтра должен объявить результаты голосования по утверждению системы коронавирусных паспортов

Европарламент завтра должен объявить результаты голосования по утверждению системы так называемых коронавирусных паспортов. Сейчас она работает в тестовом режиме, а со следующего месяца должна заработать официально. В Брюсселе считают, что это поможет восстановить передвижение граждан внутри ЕС. Сообщество договорилось о признании сертификатов с Украиной, ведутся переговоры с США и Великобританией.

Как пишет газета «Коммерсантъ», в случае с Россией речь, скорее всего, может идти о признании сертификатов на двусторонней основе с отдельными странами ЕС.

