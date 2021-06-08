Математическое общество США просит Белый дом включить дело Мифтахова в программу встречи президентов России и США

Американское математическое общество просит Белый дом включить дело Азата Мифтахова в программу встречи президентов России и США. По словам авторов обращения, им известно, что Джо Байден намерен говорить с Владимиром Путиным о ситуации с правами человека в России.

В начале года Головинский суд Москвы приговорил аспиранта мехмата МГУ к 6 годам лишения свободы по обвинению в нападении на офис партии «Единой России». Сам Мифтахов вины не признает.

Завтра в Мосгорсуде должно пройти заседание по жалобе на приговор.