Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не преувеличивать значение инцидента с пощечиной. Сегодня на юго-востоке страны во время встречи с местными жителями неизвестный ударил главу государства. Сообщается о задержании двух человек.

Макрон уверен, что это единичный инцидент и поэтому не стоит обращать внимание на действие таких людей. Он также подчеркнул, что не намерен отказываться от встречи с французами.