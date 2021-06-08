Российские дипломаты, как пишет издание МБХ медиа, практически не контактируют с арестованной Софьей Сапегой

Российские дипломаты, как пишет издание МБХ медиа, практически не контактируют с арестованной в Минске россиянкой Софьей Сапегой. Как рассказала журналистам мать девушки, она до сих пор почти не получает сведений о дочери, а письма адресованной не доходят до адресатов.

МБХ медиа выяснила, что последний раз представители МИДа говорили о россиянке в минувшую пятницу. Консул посетил Сапегу один раз в конце мая. Гражданка России была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем, когда их самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту белорусской столицы. Позже в социальных сетях появилось видео, на котором Сапега говорила, что она занималась проектом по публикации личных данных белорусских силовиков.