Жителям омской деревни, которая пострадала от лесного пожара, выделили 2 миллиона рублей на всех. Сумму должны распределить между теми, кто лишился единственного жилья, — пишет интернет-издание «Омск-онлайн». В итоге собственники сгоревших домов получат по 300 тысяч рублей, а те, кто там прописан, по 100 тысяч, — добавили в областной администрации. Всего в деревне сгорели почти половина из 33 жилых домов.

Как отмечает издание, в Министерстве строительства рассматривался вариант с постройкой новых домов, однако от этой идеи отказались.

