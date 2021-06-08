Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о включении прививок от коронавируса в национальную программу

Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о включении прививок от коронавируса в соответствующую национальную программу. Критики такой меры говорят, что поправки сделают вакцинацию от коронавируса фактически обязательной для учителей, врачей, социальных работников и представителей еще ряда профессий.

В правительстве настаивают, что внесение прививки от коронавируса в национальный календарь даст людям возможность бесплатно вакцинироваться от новой инфекции.

Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил прописать в законопроекте отдельно, что подобные прививки люди должны делать добровольно.

