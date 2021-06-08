«Открытые медиа»: Расходы «Единой России» на массовые акции в этом году в 11 раз больше, чем за весь прошлый

Расходы «Единой России» на массовые акции в этом году в 11 раз больше, чем за весь прошлый, — пишет интернет-издание «Открытые медиа». Они составили почти 180 миллионов рублей, — подсчитали журналисты на основе финансовых отчетов, которые опубликовал Центризбирком. Они отмечают, что другие партии потратили значительно меньше на массовые мероприятия, поскольку в большинстве регионов до сих пор действуют ограничения из-за коронавируса.

В руководстве «Единой России» пока не смогли объяснить, на что были потрачены эти деньги. Оппоненты партии власти напоминают, что среди прочего в Москве прошел многотысячный митинг-концерт в честь присоединения Крыма к России. Тогда на стадионе Лужники перед собравшимися выступил президент Владимир Путин.