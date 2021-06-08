Температурный рекорд был зафиксирован во Владивостоке. Воздух в приморской столице прогрелся почти до 28 градусов. Предыдущий рекорд для этого дня был установлен почти сто лет назад. В ближайшее время синоптики прогнозируют понижение температуры в регионе до 13-18 градусов.