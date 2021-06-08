Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал терактом наезд автомобиля на мусульманскую семью в провинции Онтарио. Мотивы исполнителя этого преступления были продиктованы ненавистью, — сказал премьер на слушаниях в парламенте.

В воскресенье вечером в городе Лондон автомобиль сбил несколько человек, членов одной семьи. Погибли четверо. Подозреваемый задержан. Полиция считает, что он совершил преднамеренный наезд.