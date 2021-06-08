Медведя ищут в подмосковных Мытищах. По данным агентства РИА «Новости» хищник сбежал из частного гольф-клуба. На помощь полиции прибыли сотрудники местных охотохозяйств. Известно, что медведь пропал еще ночью, другие обстоятельства происшествия пока не сообщаются.

