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19:33, 08 июня 2021

Российские МИД считает, что решение ряда авиакомпаний летать в обход Белоруссии создает угрозу для пассажиров

Российские МИД считает, что решение ряда авиакомпаний летать в обход Белоруссии создает угрозу для пассажиров. Прежний маршрут был налаженным и совершенно безопасным. Сотни, если даже не тысячи самолетов каждый день пересекали воздушное пространство Белоруссии, — отметили в ведомстве. Там подтвердили, что Москва будет удовлетворять запросы европейских авиакомпаний на маршруты в обход Белоруссии, однако добавили, что это не делается по щелчку пальцев.

С прошлой недели многие европейские перевозчики избегают воздушного пространства республики в ответ на инцидент с самолетом компании Ryanair. В то же время поначалу некоторым компаниям пришлось отменять рейсы, так как Москва не согласовала полеты.


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