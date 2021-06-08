Церковь претендует на здание бывшего следственного изолятора «Кресты» в Петербурге

Пока что у РПЦ нет конкурентов.

Митрополит Варсонофий попросил Федеральную службу исполнения наказаний передать РПЦ здание бывшего изолятора «Кресты». Об этом начальник управления ФСИН по Петербурге и Ленобласти Игорь Потапенко этом сообщил изданию 47news. На территории «Крестов» стоит православная церковь XIX века. Сам изолятор открыли в 1893 году. Помимо уголовников, как и при царе, так и при советской власти, нем содержались многие политические узники. Теперь же ФСИН передаст постройку Росимуществу до конца сентября, потому что не может ее содержать. На территории «Крестов» исторические лишь два основных корпуса и несколько построек. Остальное по закону можно сносить. Формально после передачи комплекс Росимуществу, здания предложат Минобороны, МВД, МЧС, а также Смольному. Как писало издание «Фонтанка.ру», эти структуры интереса к объекту не проявили. «Кресты» пытались предложить предпринимателям, но они отказались брать его даже даром. Что характерно, в митрополии информацию о притязаниях на «Кресты» отрицают.

Следственный изолятор №1 переехал в город Колпино под Петербургом из исторического здание в новое четыре года назад.