Министерство транспорта России предлагает запретить самокатам тяжелее 35 килограммов ездить по тротуарам

Таким образом в ведомстве хотят снизить количество пострадавших в результате столкновений этих транспортных средств с пешеходами.

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов согласен с такой инициативой ведомства. «Предложения Минтранса звучали очень здраво, и оно заслуживает дальнейшего обсуждения. Они говорили о том, что тяжелые мощные устройства не должны ездить по тротуарам, и должны подвергаться особым регулированиям. В принципе статистика, озвученная сегодня на заседании, показывает, что большая часть проблем она именно от мощных электросамокатов. Так как маломощные и легкие самокаты они практически не вызывают никаких конфликтных ситуаций на дорогах», — сказал он.

По данным МВД, за прошлый и позапрошлые годы в результате аварий с участием электросамокатов погибли 10 человек.