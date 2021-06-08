Дарья Навальная получила премию мужества, которой наградили ее отца

Дочь Алексея Навального получила премию Женевского форума по правам человека вместо своего отца. В своем видеообращении Дарья Навальная отметила, что ее отец борется за права и свободы человека, а также против коррупции.

Алексей Навальный уже несколько месяцев находится в колонии во Владимирской области. Суд заменил политику условный срок по делу Ив Роше на реальный.