Дочь Алексея Навального получила премию Женевского форума по правам человека вместо своего отца. В своем видеообращении Дарья Навальная отметила, что ее отец борется за права и свободы человека, а также против коррупции.
Алексей Навальный уже несколько месяцев находится в колонии во Владимирской области. Суд заменил политику условный срок по делу Ив Роше на реальный.
Дарья Навальная получила премию мужества, которой наградили ее отца
Дочь Алексея Навального получила премию Женевского форума по правам человека вместо своего отца. В своем видеообращении Дарья Навальная отметила, что ее отец борется за права и свободы человека, а также против коррупции.