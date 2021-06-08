Апелляционная палата Трибунала в Гааге отклонила жалобы Ратко Младича на пожизненный приговор

Апелляционная палата Трибунала в Гааге отклонила жалобы бывшего лидера боснийских сербов Ратко Младича на пожизненный приговор. Решение огласила судья Приска Матимба Ньямбе.

Международный трибунал приговорил Младича в 2017 году по обвинению в геноциде и военных преступлениях в Боснии и Герцеговине во время войны в первой половине 1990-х. 79-летний Младич пока что остается в Нидерландах. Ранее сообщались, что его могут перевести отбывать пожизненный срок в Великобританию.