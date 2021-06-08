РПЦ попросила тюремное ведомство передать ей бывшее здание изолятора Кресты в Петербурге

Русская Православная церковь попросила тюремное ведомство передать ей бывшее здание изолятора Кресты в Санкт-Петербурге. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий был единственным, кто проявил интерес к этому комплексу, — пишет интернет-издание 47.news.

До конца сентября управление ФСИН по городу передаст здание СИЗО Росимуществу. При этом государственные ведомства, а также Смольный не хотят брать на себя этот объект, — писала Фонтанка. «Кресты» пытались подарить бизнесу, однако исторический комплекс отказались брать даже даром.