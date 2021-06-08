Нетрезвый водитель, как говорят в МВД, пытался съесть составленный на него протокол в Иркутской области. В полиции добавили, что у задержанного уже 10 лет как истек срок действия водительского удостоверения. В результате суд назначил ему 10 суток административного ареста.