Нетрезвый водитель, как говорят в МВД, пытался съесть составленный на него протокол в Иркутской области. В полиции добавили, что у задержанного уже 10 лет как истек срок действия водительского удостоверения. В результате суд назначил ему 10 суток административного ареста.
2021-06-08T18:33:15+03:00
2021-06-08T18:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 08 июня 2021
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