Семья Ратко Младича называет несправедливым пожизненный приговор генералу

Семья бывшего командующего армии боснийских сербов Ратко Младича называет несправедливым пожизненный приговор генералу. Сегодня Апелляционная палата Трибунала в Гааге подтвердила решение 2017 года. Она отказала в жалобах, которые подавала защита Младича.

Бывший военный лидер боснийских сербов скрывался от международного правосудия почти 16 лет. Его разыскивали по обвинению в геноциде, преступлениях против человечности и нарушениях законов и обычаях войны в ходе вооруженного конфликта в Боснии и Герцеговине.

