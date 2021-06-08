Из-за новых ограничительных законов возможность избираться могут потерять миллионы россиян, — рассказал «Эху» член совета Ассоциации «Голос за честные выборы» Виталий Аверин. По словам Аверина, за последние 15 лет от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР не были допущены до выборов всего 2% кандидатов.

Тем временем в Кремле, по данным РБК, обсуждают вариант федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму без Дмитрия Медведева. Он является председателем партии. Источник издания отмечает, что лидерство зам.секретаря Совета безопасности, учитывая уровень его поддержки среди населения, вряд ли что-либо прибавит единороссам с точки зрения рейтинга. Политолог Алексей Макаркин считает, что «Единая Россия» выбирает кандидатов именно по высоким личным показателям, а финальный список все равно не имеет первоочередного значения. Как пишет газета «Ведомости», завтра Дмитрий Медведев отчитается об итогах работы «Единой России» за прошедшие пять лет.