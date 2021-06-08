Перовский суд Москвы сегодня признал законным приговор Любови Соболь по делу о проникновении в чужую квартиру

В апреле политик получила год исправительных работ условно. Она намерена обжаловать решение и дойти до суда в Страсбурге.

Признанные потерпевшими родственники сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева в суд не приехали. Хотя раньше его тёща и жена посещали заседания. Судья Светлана Александрова решила рассмотреть жалобу без них, несмотря на возражения Любови Соболь. Её адвокат Владимир Воронин на заседании не раз отмечал: следствие не доказало умысла в действиях политика, его просто не было. В конце прошлого года она приехала к квартире Кудрявцева, одного из предполагаемых отравителей Алексея Навального поговорить. По версии следствия, Соболь обманом проникла в подъезд дома, введя в заблуждение разносчика пиццы. Из соседней с Кудрявцевым квартиры вышла женщина, позже она будет утверждать, что Соболь её оттолкнула и ворвалась в жилище. Политик это отрицает. Соратница Навального в суде настаивала: тёща сотрудника ФСБ Галина Субботина не может быть потерпевшей, поскольку согласно выпискам квартирой не владеет. Соболь просила вызвать Кудрявцева, чтобы он это подтвердил, судья отказала. Зато допросили лингвиста — свидетеля защиты, она готовила экспертное заключение видеозаписи, на которой Соболь пытается попасть в квартиру, откуда вышла Субботина. Елена Новожилова рассказала, что признаков агрессии со стороны политика не было. В отличие от родственницы Кудрявцева, которая, по словам эксперта, оскорбляла соратницу Навального. Прокурор со своей стороны просил оставить приговор мировой судьи Инны Шилободиной без изменений. По его версии, Соболь силой проникла в жилище, у потерпевшей Субботиной медики выявили лёгкие повреждения. В последнем слове Соболь сказала, что её дело политическое, оно «всего лишь песчинка бесправия, которое ежедневно творится в стране». А позже заверила журналистов: условный приговор не помешает участвовать в выборах в Госдуму. Политик намерена дойти до Страсбургского суда чтобы доказать свою невиновность. Соболь уверена: в европейской инстанции ей удастся добиться правды.

Любовь Соболь накануне продлили на полгода меру пресечения в виде запрета определённых действий. Это связанно с так называемым «санитарным делом». Ей нельзя с 8 вечера до 6 утра выходить из дома, общаться с фигурантами и свидетелями и пользоваться средствами связи.