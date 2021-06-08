ФБР сумело вернуть бóльшую часть выкупа хакерам, осуществившим в мае кибератаку на крупнейший в США трубопровод

Би-би-си, ссылаясь на американский Минюст, передает, что власти сумели отследить денежные переводы в криптовалюте и вернуть более половины от 4.4 млн долларов, вынужденно перечисленных хакерам. Как объясняет представитель министерства, это удалось сделать поскольку ФБР располагало паролем к цифровому кошельку для доступа к средствам. Ранее в интервью Уолл-стрит джорнал глава трубопровода Colonial Pipeline, который обеспечивает топливом около половины потребителей восточного побережья Соединенных штатов, сказал, что компании пришлось согласиться с требованиями киберпреступников о выплате выкупа. Согласия требуют и соответствующие инструкции спецслужб. Замгенпрокурора США, передает Би-би-си, уточнила также, что властям впервые удалось отследить деньги, и это «важнейший шаг в борьбе с такого рода преступлениями». Все случаи кибератак, в соответствии с принятой недавно программой, отныне расследуются по такому же протоколу , что и акты терроризма, а в следственных действиях участвуют и федеральные власти. Успех такого рода операций, как отмечают эксперты, во многом зависит от того, насколько быстро спецслужбам удается установить, кто именно организовал атаку и существуют ли просчеты в системе ее защиты. Американские спецслужбы считают, что среди хакеров могли быть новички, которые в итоге не смогли обеспечить собственную безопасность. По данным источников Си-эн-эн, помимо предположительно российской группировки Darkside в атаке на трубопровод участвовали и независимые хакеры. Ранее о российском следе говорил и президент Байден, оговорившись, что , по его мнению, власти Российской Федерации с этим делом не связаны.

Сайт Deutsche Welle уточняет, что нападение на компьютерную сеть трубопровода вызвало особенно серьезную ситуацию в столице США, Вашингтоне, где без топлива остались около 90% всех автозаправочных станций.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Россия не имеет к кибератаке никакого отношения и что США не желают сотрудничать с Москвой в противодействии киберпреступности.