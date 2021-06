В работе крупнейших интернет-сервисов и СМИ по всему миру произошел сбой. Он затронул, в частности, сайты правительства Великобритании и таких изданий, как Financial Times, The New York Times, а также многих компаний. Проблемы возникли у цифровой компании Fastly, — рассказал «Эху» интернет-эксперт Григорий Бакунов. «Пару лет назад компания номер один в мире, представляющая CDN, Сloudflare несколько раз выводила из строя весь интернет. Большие компании решили, что проблема с Сloudflare и перешли на компанию номер два Fastly и сегодня произошло ровно тоже самое с компанией Fastly. Это проблема технического характера, это не хакерская атака, продлилось решение этой проблемы около часа, но это привело к тому, что крупнейший мировой форум Reddit, часть сервисов Amazon и многие другие крупнейшие ресурсы в мире просто не работали. Это бутылочное горлышко современного интернета, сейчас придумают другие решения, как сделать так, чтобы от этого не страдать», — сказал он.

Руководитель спецпроектов Групп IB Владимир Калугин не исключает возможность кибератаки. По словам Калугина, компания Фастли должна применить полный комплекс защиты от хакеров.

Что именно привело к сбою, пока не сообщается.